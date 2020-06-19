日本首相安倍晉三在18日的新冠病毒對策會議上證實，將部分放寬越南、泰國、澳大利亞、紐西蘭4國的出入境限制，台灣則未列入。對此，台灣網友譏諷民進黨網軍要不要出征，更有網友表示，「釣魚台被更名都裝乖兒子沒吭聲了」！

據日本媒體綜合報導，隨著新冠病毒感染在有些國家較為減緩，以及商務往來的需要，安倍晉三在18日的新冠病毒對策會議上表示，將部分放寬4個國家的出入境限制，正是先前所討論的越南、泰國、澳大利亞、紐西蘭，台灣則未列入。

日本之所以首波解封這四個國家，是因為越南、澳洲和紐西蘭，都參加了「跨太平洋經濟夥伴關係協定」TPP，而許多日本公司在泰國經營，也就列為開放國之一。商業界也要求日本放寬人員流動的大陸和韓國兩國，但這兩國的疫情還未平緩，所以日本政持謹慎態度，預計放寛措施，將是第二波，或是更之後的梯次。

對此，得知消息的台灣網友紛紛譏諷，「1450快出征」、「我們等1450回應」、「助日代表、1450、草莓綠鬥兵，快出征大日本」、「哈哈哈…真想再聽聽我們的駐日代表這次要再用什麼藉口說話了…上次說政治因素，這次要說中國打壓嗎」、「謝小夫別再睡覺了！該起床幹點事了吧」、「嘖嘖嘖，817跟1450又又又又又又要崩潰了」、「釣魚台被更名都裝乖兒子沒吭聲了，助日代表，那ㄟ安捏？要不要找邁邁組隊到釣魚臺釣魚宣示一下」。

網友留言。（摘自網頁）

(中時電子報)