綜藝天王吳宗憲二女兒Vivian(吳則含)，點頭嫁前國民黨主席朱立倫外甥Wilson，對此吳宗憲也開心證實此喜訊，而姐姐吳姍儒也在IG感性發文，寫下115字祝福妹妹被求婚成功。

吳姍儒IG發布一張模糊的照片，可以看出一群人拿著汽球，氣氛相當歡樂，疑似是Vivian被求婚時所拍的，而她也感性寫道：「真心守護幸福，幸福就會開始，禱告有奇蹟，奇蹟就會一直發生。在萬念俱灰的時刻，我們一起拿著氣球大步向前走，一邊給，一邊享受，緊張、害怕、驚喜、感動、期待，所有的感受都會像冰塊放在額頭上。我們如實紀錄，只要如實紀錄，就能慢慢預備迎接下一個更好的篇章。」更強調：「今天要聽：江蕙的家後」，對於妹妹被求婚一事相當開心。

對此網友也紛紛留言：「還好不是sandy漂亮寶貝被求婚！嚇死我了」、「Sandy 要結婚了？憲哥要做岳父了？」這也讓她嚇得跳出來澄清：「不是我」。

(中時電子報)