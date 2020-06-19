高雄一名林姓男大生為了爭奪練舞場地，竟推倒傅姓老翁，後來不甘被裁罰3000元，居然買「化骨水」朝對方潑灑報復，導致老翁全身冒煙、傷重身亡。高雄地院審理後，依殺人罪將林男判處無期徒刑；另外，由於林男犯案時，屬限制行為能力人，因此林男父母需連帶賠償235萬餘元給老翁家屬，全案仍可上訴。

回顧事發當時，年僅18歲、剛考上高醫大的林姓男大生2018年7月間到高雄文化中心練舞，不料與打太極拳的傅姓老翁發生口角衝突，2人為了場地爭論不休；林男情緒失控，伸手推了傅翁，造成對方頭部受傷。雖然傅翁事後不追究，但林男還是被社維法裁罰3000元。

嚥不下這口氣，林男居然以做實驗用，並報了醫院的統一編號取信店家，從化工行成功購買到氫氟酸。2018年8月21日，林男在文化中心的涼亭一看見老翁，就拿「化骨水」朝對方潑灑，造成對方全身冒煙；老翁爬行100公尺求救，最後倒臥在人行道上，送醫搶救後仍身亡。

雖然林男犯後供稱沒有殺人意圖，只是想嚇唬對方。但高雄地院審理後，沒有採信林男的說詞，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，全案上訴至二審審理中。由於林男犯案當下未滿20歲，屬於限制行為能力人，因此民事部分，他的父母需連帶賠償235萬餘元給老翁家屬，全案仍可上訴。

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(中時電子報)