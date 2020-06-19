金管會主委黃天牧表示，有鑑於新冠肺炎疫情使國際經濟及金融情勢劇烈變化，造成總體經營環境不確定性上升，為了解國銀在疫情下的風險承擔能力及對資本適足率影響，要求國銀由原訂的6月底提前在5月初完成壓力測試，結果36家業者均全數過關。

銀行局長莊琇媛說明，相較過往由金管會設定統一情境的「監理壓力測試」，此次採取由銀行自行擬定情境的「第二支柱壓力測試」，但仍包括信用風險增加、市場價格波動加劇可能增加損失、存放利差縮減與手續費收入減少對獲利影響，並區分為實施紓困措施前後影響。

此次壓力測試結果顯示，若以去年底為基準，36家國銀在採行紓困措施前，「輕微」情境的平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.81％、11.58％、13.27％及6.44％，「嚴重」情境則分別為9.90％、10.68％、12.36％及5.92％。

而採行紓困後的「輕微」情境，36家國銀的平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率，分別為10.67％、11.44％、13.13％及6.36％，「嚴重」情境則分別為9.81％、10.59％、12.27％及5.87％，均高於應達7％、8.5％、10.5％及3％的法定最低標準。

莊琇媛說明，依測試結果顯示，國銀採行紓困措施後的整體平均資本適足率及槓桿比率，均較採行紓困措施前低，約各低0.14及0.08個百分點，主因政府實施紓困措施，有助減緩現階段借戶違約率及預期信用損失金額，有利於國銀資產品質維持。

不過，莊琇媛也指出，受低利率環境及降息等因素影響，使國銀在壓力情境下的利息淨收益減少及曝險金額增加，預期銀行業獲利降低對資本形成影響較顯著。整體而言，雖然損失增加可能對國銀獲利產生一定壓力，但仍在可承受範圍。

金管會表示，目前國銀整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準，且資本適足性仍屬穩健，將持續注意銀行整體曝險風險控管，並督促國銀持續提升資產品質及健全財務結構，以因應環境變化，充實損失準備及承擔風險能力。

(時報資訊)