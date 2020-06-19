行政院政委兼國發會主委龔明鑫為瞭解端午節物資供應情形，18日召開「穩定物價小組」會議，請農委會、行政院消保處等相關單位全力調節節慶物資供需、維持產銷秩序，嚴密監控市場行情，若發現異常情形應即時查處，以確保國人歡度端午佳節。

龔明鑫聽取農委會及行政院消保處「端午節民生物資價格情勢與因應」報告後指出，距離端午節尚有一段時間，請農委會與消保處持續關注市場價量變動情勢，如發現異常漲價情形，應妥為查處。

針對重要民生物資源頭管理、調配措施及成果，龔明鑫提醒，農委會利用科技方法多重監控蔬果產銷狀況，是非常好的嘗試。隨著夏天到來、氣候較不穩定，汛期間無論是大雨或颱風都會造成很大影響，請農委會及相關部會密切注意並超前準備。

至於當前物價情勢，龔明鑫指出，由於油價下跌，今年前5月部分品項呈現下跌，隨著原油價格漸回升至每桶40美元，油價因素可能會消失、恢復到正常情況，與通貨緊縮無關，尚屬平穩。

農委會表示，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大增。對此已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並將持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

農委會指出，每年端午節糯米需求量約1萬公噸，預估節前共可供應約2.7萬公噸，足敷市場需求。國內乾香菇庫存600公噸，可滿足節前5日約100公噸需求量。國產花生仁庫存及進口量共約5300公噸，足供每月平均消費量與端午節增量約4000公噸之需。

蔬果方面，近期梅雨鋒面連續降雨影響開花結果，農委會預期若氣候轉穩，將使市場供應充足，節前5日台北市場蔬菜估由平日1361公噸提高至1600公噸，水果可由平日775公噸提高至900公噸。

農委會已協調大宗供銷系統，將毛豬節前7個交易日每日供應量增至2萬4793頭，年增10％，鹹蛋黃庫存量充足，可充裕供應消費者需求。乾魷魚、乾蝦米（皮）需求量各約50公噸，目前供應量已分別逾350公噸、160公噸，可充裕供應消費需求。

行政院消保處表示，經赴5大賣場與4大超商訪查相同品項粽子，今年價格約79％持平或下跌、21％上漲，其中19％漲幅低於1成、僅2％漲逾1成，價格尚稱平穩。由於各通路推出產品款式多元，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者可聰明消費。

行政院主計總處指出，2020年前5月消費者物價指數（CPI）年減0.11％，已連4月較去年同期衰退，主因國際原油價格下跌導致能源成本降低，加上核心CPI仍年增0.29％，整體物價仍屬平穩、國內無通貨緊縮疑慮，未來將持續密切關注物價變動狀況並適時因應。

(時報資訊)