金管會鼓勵國銀辦理紓困貸款，截至18日核准貸放金額已突破1兆元。金管會表示，預計7月舉辦首階段頒獎，將對績優銀行給予實質獎勵，同時，對於辦理績優的分行及行員，亦要求銀行需給予實質獎勵。

金管會統計，截至17日止，全體國銀配合辦理各部會、央行專案融通及自辦企業、個人紓困貸款，合計受理件數共14萬9,768件、申請額度共1兆1,221億元，已核准13萬8,039件、已核准額度9,995億元。而經統計，至18日核准貸放金額已突破1兆元關卡。

銀行局長莊琇媛表示，為鼓勵國銀積極辦理紓困振興貸款，已訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，就金額、件數、效率3面向分組進行評比。同時，為配合政府紓困後振興經濟政策，針對國銀協助辦理振興三倍券等，亦將列入評比加分項目。

莊琇媛指出，金管會7月即會辦理首階段頒獎，對績優銀行給予申請業務時列為加分項目、享有調降備抵呆帳提存比率及降低存保保費等實質獎勵。同時，強調銀行訂定獎勵措施，應秉持獎勵對象應包括分行與行員、獎勵內容要具體、應以獎勵性質為主等3大原則。

金管會表示，未來將持續秉持兼顧風險、支持產業與實體經濟發展的原則，鼓勵銀行以專業及效率方式執行各項振興紓困方案，持續對市場提供授信，發揮金融中介功能，以維持金融穩定及促進經濟發展。

(時報資訊)