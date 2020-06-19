金管會表示，為配合政府「振興三倍券」措施、便利民眾預購及支付款項，將在20日發布解釋令，開放民眾可使用信用卡、悠遊卡及一卡通等電子票證、以及LINE Pay及街口支付等電子支付帳戶，在四大超商支付「紙本振興三倍券」款項。

行政院長蘇貞昌6月2日親自宣布，將推出「振興三倍券」，每人支付1千元可換得3千元「三倍券」，採「3+1自由選」方式購買，目標達成「3好1溫暖」目標，7月15日起領取、可使用至年底，預計可創造1千億元效益。

為使民眾除了用現金預購「紙本振興三倍券」外，亦可依自身支付習慣，使用信用卡、電子票證或電子支付帳戶便利支付「紙本振興三倍券」款項，金管會對此將發布解釋令，允許民眾可使用信用卡、電子票證及電子支付帳戶，在四大超商支付及預購相關款項。

金管會主秘童政彰指出，除了可用上述支付工具購買「紙本振興三倍券」外，亦可選擇「數位振興三倍券」方式，綁定信用卡、記名電子票證及電子支付帳戶等支付工具累積消費，除享受便捷、安全、環保的支付方式外，亦有機會獲得金融機構提供的加碼回饋。

童政彰表示，金管會鼓勵金融機構積極參與及配合「振興三倍券」購買、消費及發放回饋金相關作業，讓「振興三倍券」達到好領、好用目標，並配合規畫回饋機制，讓「振興三倍券」加乘發揮提振國內經濟景氣效益。

(時報資訊)