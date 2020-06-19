台灣LED廠晶電(2448)與隆達(3698)於2020年6月18日宣布，擬透過換股方式共同成立投資控股公司，TrendForce LED研究(LEDinside)指出，兩家公司合資成立控股公司後，未來雙方在LED晶片的產能規模占全球比重將達12.43%，且藉由供應鏈整合，將聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單。

LEDinside表示，Micro LED和Mini LED的商機湧現，包含蘋果與三星等大廠都對於這兩類新型顯示技術寄予厚望，並開出十分龐大的產能需求預測給相關供應商。然而，台灣LED廠商在連年虧損的狀態下，多數廠商已經無力再大規模擴充產能以配合品牌廠商的需求。再加上近年中國LED晶片與封裝廠商大舉增加資本支出，同時結盟中國本土的面板廠商，使得台廠的危機意識大增。在此背景下，晶電與隆達透過成立新公司，來共同承擔龐大的設備投資，將有助於降低營運風險並搶食新型顯示器的市場大餅。

根據TrendForce估算，晶電與隆達合資成立控股公司後，未來雙方在LED晶片的產能規模占全球比重將達12.43%。

晶電的產能集中在LED磊晶到晶片，隆達則是聚焦在LED封裝與成品。雖然兩家公司不斷提到短期內，雙方維持獨立運作，但長期而言，還是會進行資源整合，並且成為全產業鏈的垂直整合一條龍。LEDinside指出，由於晶電擁有RGB全彩的LED，因此無論是Micro LED或是Mini LED的自發光應用，晶電都擁有相對的優勢。隆達為友達集團的子公司，長期配合友達布局背光應用，因此對於Mini LED背光技術也有許多著墨。未來隨著面板廠以及終端品牌廠商的需求大增，雙方的合作將可以減少互相搶單的衝突，並有機會技術互補與創造綜效。

(時報資訊)