韓國瑜遭罷免後，全台掀起罷免烽火，桃園市議員王浩宇也遭點名，「罷免王浩宇」臉書社團更有超過5萬網友響應，昨（18）日正式宣布罷免連署站成立，高喊「十萬市民光榮中壢！罷王別譏全民響應！」

罷免王浩宇臉書宣布，罷王總部官方認證的首民間連署服務站成立，感謝民眾支持，願意擔任志工並無償提供站點服務罷友們，相信有民眾的支持，其他地點也會陸續增加，讓罷王的力量與日俱增。

連署站地點就在中壢區復華六街55號（內壢國中東側門對面），可現場簽連署書及收取郵寄的連署書，並提醒「記得要用黑筆不然可能會無效」。

網友表示，「中壢人加油啊！不要給高雄人看沒有⋯中壢也可以是民主聖地」「謝謝提供場地的大德，我們沒國家隊支持，中壢人罷起來，別讓浩呆看沒有！」「別讓他看扁了」「一定罷到底」「棒棒！辛苦了，台南人拜託大家了」「令人感動！我是人，我罷王！」「光復中壢，中壢加油」。

王浩宇罷免連署站成立。（圖／摘自罷免王浩宇臉書）

(中時電子報)