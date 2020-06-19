小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】反托拉斯案纏訟7年… 廣明宣布與惠普和解

終於落幕！惠普控告廣明反托拉斯案纏訟7年後，18日宣布和解，雙方共同表示，雙方之間所有既存的法律訴訟與判決執行都終止，不過和解金額、內容均保密未揭露，廣明僅表示，和解結果對業務沒有重大影響，財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。外界判斷，以廣明帳面現金近50億元來說，和解金額應該低於此。

【2】晶電、隆達 合組新控股公司

晶電、隆達18日宣布，將換股合資新控股公司，雙方訂10月20日為轉換基準日，隆達、晶電將下市並撤銷公開發行，新控股公司同時於10月20日上市，持有晶電、隆達100％股權，未來將強化投資Mini、Micro LED顯示器、三五族半導體微電子元件領域，新控股公司成為LED行業的日月光投控。

【3】跟著兩大壽險買股 有賺頭

跟著國內前兩大壽險買股！國內兩大壽險業者國泰及富邦人壽在台股資產規模逼近7千億元，長年採取兼具高股息、營運成長策略，年年獲利穩健，尤其祥碩是兩大壽險業者一致壓寶的千金飆股，最具話題性。

【4】資金回台避險 台幣亞洲第二強

資金回台避險，新台幣亞洲第二強。中央銀行統計顯示，今年以來至6月18日止，新台幣合計升值1.52％，在主要貨幣中僅次具有避險性質的日圓（同期升幅1.56％），央行總裁楊金龍解釋，主要是3月以來投資海外的資金回台避險，加上6月以來外資擴大匯入。

【5】三強聯防失守 新光一號告急

三強聯防陣線失守，新光一號「告急」。因為有5％以上受益人請求終止契約進行清算，新光一號22日將舉行受益人大會進行表決，原創始機構新光人壽尋求友軍，希望保留此檔REIT，卻驚覺往日盟友之一富邦人壽已出售投資部位，僅勝國泰人壽可協助聯防，兩集團共持股約30％，要與狙擊者下周決戰。

(中時電子報)