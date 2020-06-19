中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突後，相關細節一一浮現。據印度媒體報導，解放軍除了以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒攻擊外，甚至動用了滿是鐵釘的自製狼牙棒，而部份印軍遭攻擊死亡後，屍體殘缺不全。
據BBC新聞網與《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，歷經這次造成20名印度官兵喪生，還有據稱43名解放軍死亡或重傷的邊境血腥衝突後，印度媒體說，中方周四已釋放了10名印軍。
而據《印度人報》（The Hindu）報導，軍方消息人士透露，獲釋的官兵中包括1名中校，還有3位少校。不過，印度政府並未證實相關新聞。不過，《今日印度》（India Today）資深編輯阿羅爾（Shiv Aroor）說，中方釋放印軍是雙方周三談判的關鍵。
率先在推特張貼解放軍土製狼牙棒的印度國防分析師蘇克拉（Ajai Shukla）說，動用這類武器簡直是「野蠻」。相關照片透過推特在印度瘋傳後，已激怒許多網民，可是無論中方或印度官員都尚未發表評論。由於中印在1996年協議，為了避免衝突升級，因此禁止在爭議邊界動用槍枝和爆裂物。
儘管零下低溫的喜馬拉雅山區地勢險峻，無論要估計死傷或收屍都充滿挑戰，但印度軍方還是說，沒有任何印軍失蹤。而隨著印軍屍體分別運回家鄉，在印度各地引發大批民眾悼念與抗議。例如，在古加拉特邦（Gujarat）就有民眾拿出陸製電視猛砸。而社會正義與賦權部次長阿塔瓦利（Ramdas Athawale）也要求，抵制中國大陸食品，並關閉所有賣中國菜的餐廳與飯店。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。