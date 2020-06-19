中印邊境衝突 解放軍揮自製武器

中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突後，相關細節一一浮現。據印度媒體報導，解放軍除了以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒攻擊外，甚至動用了滿是鐵釘的自製狼牙棒，而部份印軍遭攻擊死亡後，屍體殘缺不全。

據BBC新聞網與《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，歷經這次造成20名印度官兵喪生，還有據稱43名解放軍死亡或重傷的邊境血腥衝突後，印度媒體說，中方周四已釋放了10名印軍。

而據《印度人報》（The Hindu）報導，軍方消息人士透露，獲釋的官兵中包括1名中校，還有3位少校。不過，印度政府並未證實相關新聞。不過，《今日印度》（India Today）資深編輯阿羅爾（Shiv Aroor）說，中方釋放印軍是雙方周三談判的關鍵。

"The image that emerged on Thursday showed crude weapons that appeared to be made from iron rods studded with nails. It was passed to @BBC by a senior Indian military official on the #IndiaChina #border, who said the weapons had been used by the Chinese."https://t.co/qU3GX4KsWs pic.twitter.com/b2b1fvemtF — Andrew Erickson 艾立信 (@AndrewSErickson) June 18, 2020

印度民眾在新德里中國大陸使館前抗議示威

率先在推特張貼解放軍土製狼牙棒的印度國防分析師蘇克拉（Ajai Shukla）說，動用這類武器簡直是「野蠻」。相關照片透過推特在印度瘋傳後，已激怒許多網民，可是無論中方或印度官員都尚未發表評論。由於中印在1996年協議，為了避免衝突升級，因此禁止在爭議邊界動用槍枝和爆裂物。

儘管零下低溫的喜馬拉雅山區地勢險峻，無論要估計死傷或收屍都充滿挑戰，但印度軍方還是說，沒有任何印軍失蹤。而隨著印軍屍體分別運回家鄉，在印度各地引發大批民眾悼念與抗議。例如，在古加拉特邦（Gujarat）就有民眾拿出陸製電視猛砸。而社會正義與賦權部次長阿塔瓦利（Ramdas Athawale）也要求，抵制中國大陸食品，並關閉所有賣中國菜的餐廳與飯店。

(中時電子報)