美國醫療器材業者美敦力（Medtronic）與鴻海（2317）科技集團旗下工業富聯（FII）宣布，已完成生產Puritan Bennett 560（PB560）呼吸器的規定及品質認證，目前正加緊進度、目標未來1年在鴻海威谷科學園區生產1萬台PB560呼吸器，由美敦力負責銷售。

美敦力今年初啟動呼吸器開源計畫，公開共享PB560呼吸器的設計規格，藉此讓全球廠商可評估快速生產呼吸器的大規模製造方案，協助醫師治療新冠肺炎患者。截至目前為止，已有超過20萬個設計規範註冊。

2010年推出的PB560為可供成人及兒童使用的輕便型可攜式呼吸器，可在醫療場域及家中使用，目前已在全球超過35個國家地區銷售。在美敦力啟動呼吸器開源計畫後，鴻海旗下工業富聯與美敦力聯繫。為因應全球需求，雙方必要時可將產能擴增至目標的2倍以上。

美敦力資深副總裁暨微創療法集團旗下呼吸、腸胃和資訊學事業總裁Vafa Jamali表示，透過與鴻海合作，不僅立即提升產能滿足持續增加的需求，並為集團創造更靈活的生產模式。整體而言，可透過增加供應呼吸器，較其他公司為患者及醫師提供更多幫助。

工業富聯美國總經理傅富明表示，在此充滿挑戰的時期，鴻海的製造能力可提供市場挽救生命的醫療設備，透過靈活的合作及生產模式，可快速反應全球市場需求。在過去2個月，鴻海便從無到有、成為獲得認證的呼吸器合格製造商。

(時報資訊)