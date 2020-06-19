各大車廠積極投入自駕車研發，汽車廠及汽車零組件Tier 1廠擴大與光達業者合作，但車廠產品定位、政府法規與光達價格等成為導入車廠、車用光達出貨量能否擴大的變數。

通用(General Motors)、福特(Ford)、現代(Hyundai)、福斯(Volkswagen)等皆規劃於2020至2022年間推出搭載光達的自駕計程車，本田(Honda)、凌志(Lexus)、寶馬(BMW)、富豪(Volvo)Level 3自用車款亦搭載光達，支援特定情境自駕功能，顯見前述車廠將光達視為自駕技術從Level 2跨入Level 3以上的重點配備。

根據DIGITIMES Research分析師陳一帆觀察，汽車一級供應商(Tier 1)紛與光達業者策略合作，協助光達從實驗室樣品轉為可規模生產的產品，車廠則研擬將光達嵌合於車燈模組或擋風玻璃，並規劃自駕計程車(robotaxi，屬自駕Level4/ 5)與有條件自動化(自駕Level 3)自用車等兩類配備光達車款。然各國自駕法規修訂延遲將影響光達落地時程，光達價格未如預期降低亦使導入車款受限，車用光達出貨量能否擴大仍存變數。

奧迪(Audi)考慮取消Level 3車款，透露各國自駕法規修訂不及，將影響光達落地時程。

目前全球主要Tier 1廠紛與光達業者合作，法商Valeo歷時7年將光達業者Ibeo產品調整為可規模生產，並率先搭載於量產自用車，韓商HyundaiMobis與瑞典Veoneer協助光達龍頭業者Velodyne擴大產量，德商大陸集團(Continental)與日商小糸(Koito)則將光達與既有產品整合，皆顯示Tier 1廠實為光達規模生產並導入汽車應用的關鍵角色。

當前全球僅日本於2020年4月起允許Level 3自用車上路，歐盟、美國、中國等主要汽車市場遲未有進展，可能導致配備光達的車款延後發布，同時，光達價格未如預期降至200美元水準，將使光達應用侷限於高階車款，則車用光達出貨量能否擴大仍具挑戰。

此外，為確保車體外觀設計感並兼顧日常維護，將光達嵌合於車燈模組或擋風玻璃內側，為較佳的光達配置方案，惟兩者的光達可偵測範圍與盲區(blind area)互異，仍需視車廠自駕功能需求做通盤考量。

(時報資訊)