從事工廠自動化輸送設備生產並提供客製化設計服務的川岳機械公司，將投資新台幣4億元進駐中部科學園區二林園區建立新廠，主要將設計生產高品質的精密自動化輸送設備，以迎接疫後時代產業智慧化生產的新節奏。

中科管理局說，川岳機械公司產品包括無人化試管檢驗中心模組，提供醫療檢驗中心進行試管接收、前處理、分類、檢查、保管、再檢查、銷毀等作業，並將檢驗結果以電子資訊回饋，結合醫療系統鑑別檢測軟體，快速且自動執行大量檢驗處理，可廣泛應用於血液檢查、藥物毒物檢查、基因診斷檢驗等。

該公司與日商合作生產高效薄膜太陽能面板真空層壓模組，提供自動真空層壓貼合與檢測功能，模組的穩定性高，有利於下游製造商生產最新大型薄膜太陽能面板。

因應電子商務、網路購物風潮興起，倉儲物流及宅配業者需快速、大量且正確地處理訂單、倉儲貨品揀貨搬運與配送等需求，該公司可以客製化設計開發物流中心之倉庫自動化搬送設備，協助客戶將系統及設備轉型升級為自動化與智慧物流，並廣泛應用至食品、汽車、面板、醫療檢驗、倉儲物流等產業，該公司客戶目前遍布國內、日本、東南亞及歐美國家。

川岳機械公司配合政府「智慧機械產業推動方案」，以既有開發精密搬運模組基礎，整合智慧化無人搬運相關技術，配合產業應用智慧化機械，提供解決方案，提高生產力，並逐步建構智慧機械產業新企業體系；此外，由於各產業對工業智慧化與自動化設備需求與日俱增，該公司進駐園區後將持續招募及培訓設計、研發、品管等人才，有助於國家整體產業升級轉型。

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(中時 )