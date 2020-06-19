范瑋琪（范范）今年初因不滿政府限制出口口罩政策，在私人臉書上批評行政院長蘇貞昌是狗官，引發軒然大波。半年過去，昨(18日)她在IG分享練琴影片，可見原本因紛擾變得憔悴的她，臉似乎圓了一圈，她也承認胖了3公斤，有酸民又諷刺她「有事就躲起來」，她回應：「您別看了，讓眼睛休息一下吧！」
范瑋琪先前在臉書寫下：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。」並批蘇貞昌是狗官，老公陳建州（黑人）有意替范范牽線親自道歉，但被蘇貞昌婉拒，上月范瑋琪曬出自拍，照片看來雙頰凹陷、黑眼圈略深，讓粉絲心疼。
昨她分享練琴影片，可能是角度關係，范瑋琪似乎長胖了，有粉絲留言笑：「臉圓圓你好哈哈哈哈，我范終於吃胖了，還是瘦點好看我沒有在催妳減肥」，她回：「哈哈哈，因為跟著孩子作息，吃吃喝喝，半年下來真不開玩笑的，哈哈哈三公斤起跳的速度」，有人罵她之前躲起來，她先叫網友眼睛休息，並澄清：「我之前也不是躲起來呀！我只是給自己時間反省檢討的機會」。
(中時電子報)
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