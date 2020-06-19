蔡英文總統提名監察院正副院長，將由前高雄市長陳菊、前台東縣長黃健庭出任。陳菊接任監察院長早已引起許多討論，而黃健庭成為黑馬，再度投下震撼彈。對此，自由作家洛杉基忍不住開砲，「不知老英心裏在想什麼？是準備把歪瓜劣棗全部塞進監察院，讓監察院爛到自然死亡、消滅？」

第五屆監察委員將於7月31日任滿，蔡英文今（19）日約見被提名監委並正式公布名單，總統府稍早透露部分被提名人，其中陳菊接掌監察院長，兼任國家人權委員會主委。另外，傳出副院長將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。

洛杉基在臉書表示，才剛被監察院糾正氣爆捐款處理不當的陳菊，當上了監察院長，而被譏諷為貪污前科的藍營叛將黃某，又被提名當副院長，這一正一副，都充滿爭議，質疑未來如何去彈劾其他有瀆職嫌疑的公務員。

陳菊、黃健庭擔任正副院長，洛杉基指出，藍的不高興、綠的不喜歡、白的看笑話，「不知權勢如日中天的蔡總統，是否會不顧眾議，執意一擼到底？百姓不妨搬張板凳，等著看政府高層耍猴戲吧！」

（圖／摘自洛杉基臉書）

(中時電子報)