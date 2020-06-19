余顯進熱愛消防工作，特別挑選「119」為代步的汽、機車車牌。（陳淑娥攝）

清泉消防分隊的門牌號為「119」號。（陳淑娥攝）

古奇峯熱愛消防工作，特別挑選「119」為代步汽車車牌號碼。（古奇峯提供／陳淑娥台中傳真）

「119」是全台消防局的報案電話，台中市3處消防廳舍門牌剛好是「119」，讓民眾覺得好巧合，不僅如此，消防局長曾進財的手機末三碼也是「119」。不過，一般人不愛的特別號，卻讓消防員情有獨鍾，沙鹿分隊及清水分隊5位同仁特別將汽車車牌選號「119」，令人看到號碼後立刻猜到「一定是打火兄弟！」

沙鹿戶政所主任彭增錠指出，當初清泉分隊建物前後都是公園，一般土地4至6公尺會有一個預留號，該路段31至161號都是預留，由於分隊位置合適，所以排定「119」號，與報案號碼相同十分適合。不過，消防界熱門號「119」，許多民眾可是不愛。

沙鹿分隊及清水分隊5位消防人員特別青睞「119」，某天有3人同時段上班，且剛好都開車來，3輛「119」一字排開，「青天、白日、滿地紅」十分醒目，讓洽公民眾直呼「好巧、好特別！」

隊員廖昶丞不僅BMW車牌是「119」，連手機號碼也挑過，他說，開在路上只要看車號，八九不離十都是「自己人」；余顯進的爸爸則是看到「119」認出兒子新車；小隊長蔡鴻麟車子遇交通事故，警察登記車牌時開口就問是不是消防員；古奇峯表示，後來有買新車的同仁，許多會刻意選「119」，似乎蔚為風潮。

第四救災救護大隊長蔡孟栩表示，清泉分隊門牌號是「119」，消防局本部及谷關分隊同樣也是，只要是後來新蓋的消防廳舍，有機會的話都會選跟報案電話一樣的「119」。不僅廳舍如此，許多同仁買新車選車號則特別挑「119」、義消中更常見，手機號碼也是要沾上邊，「119」成為不折不扣的消防象徵。

(中時 )