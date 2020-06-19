雙胞胎通常都是相隔幾分鐘出生，不過中國大陸一對雙胞胎兄弟檔卻是相隔10年才出生！原來這對兄弟檔的媽媽在11年前以試管嬰兒的方式成功培育一批胚胎，不過當時先是移植其中一個胚胎，誕下哥哥，剩餘的胚胎就先冷凍起來，10年過去，媽媽決定再生小孩，於是解凍放了10年的胚胎，最後終於生下弟弟。

據《長江日報》報導，這起事件發生在中國武漢，41歲的王姓女子其實早在11年前就結婚了，不過當時因為自然受孕的條件不佳，多次流產讓王女身心俱疲，最後湖北省婦幼保健院生殖中心主任鄭潔的建議下，以試管嬰兒方式成功培育一批胚胎。

王女當時決定先移植一個胚胎，誕下哥哥路路（化名），剩餘的胚胎則是暫時冷凍，而路路長大後也向媽媽表達想要多一個弟妹的意願，並且承諾會幫忙照顧，加上王女也想再懷胎，因此決定再嘗試移植，不過礙於王女已是高齡產婦，做試管嬰兒的成功機率較低，因此讓她以「養囊技術」提高胚胎移植存活率，培養近一週後再進行移植，最後終於誕下「遲來的弟弟」。

王女在本月16日成功分娩，相當巧合的是，雖然相隔10年，誕兄弟倆出生時的體重仍相同，鄭潔表示，從醫學角度來看，同一批胚胎的他們是雙胞胎兄弟，而相隔10年更是非常罕見。

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(中時電子報)