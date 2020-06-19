總統府今將公布第6屆監委名單，監察院副院長爆出黑馬，由前台東縣長黃健庭出任。對此，國民黨台北市議員游淑慧感嘆，「天長地久是神話，大難來臨各自飛」！如果國民黨還沒找到真正要有的路，2022年前都還會有挖角和出走潮。

游淑慧今在臉書感嘆，「天長地久是神話，大難來臨各自飛」！更直言，政治是現實的，人性是功利的；同志出走是一種天要下雨、娘要嫁人，無法可擋也無可奈何之事。震驚、無奈、感嘆、憤怒之後，他們要怎麼樣「有勇氣、守正道」繼續走下去，才是重點！

游淑慧強調，民進黨有財有勢，並不是同志出走的主要原因；國民黨低潮困頓， 也不一定會讓同志棄黨而去。就跟公司股票一樣 ，「未來性」才是關鍵重點 。若黨讓人看不到希望或看壞未來，才是更大的危機。

游淑慧坦承，要有心裡準備，2022年前都還會有挖角和出走的，但與其擔心生氣、 口出惡言，不如想辦法，趕快找到國民黨真正要走的路。

(中時電子報)