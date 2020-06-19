廣達（2382）旗下廣明（6188）昨晚間10點召開重訊，廣明與惠普於6月18日和解，雙方簽訂保密和解協定，廣明與惠普將撤回所有訴訟，廣明強調，考量財務負擔與股東權利，最後與惠普達成和解共識，和解金額不能揭露，對公司業務並無重大影響，該和解金額在維持公司正常運作下，財務足以支應。

廣達今舉行股東會，廣明的和惠普的和解案，提前在廣達股會東會落幕。廣明發言人李志仁指出，在結束訴訟後，公司可以重新出發，再努力把錢賺回來，最近每天為這件事不眠不休的處理。

6月5日，廣明接獲美國聯邦第五上訴巡迴法院就光碟機限制價格反托拉斯訴訟上訴案與移交令上訴案之合併上訴判決，廣明仍應負擔約4.39億美元（約合新台幣132億元）賠償之決定，面對天價求償，廣明在6月7日召開重訊，對於判決大感荒謬與不解，並強調一定上訴到底，但短短10天內，卻出現大逆轉。

廣明今年股東會改選董事，廣達董事長林百里和副董梁次震都退出董事席次。

(時報資訊)