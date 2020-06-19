投資人衡量新冠肺炎疫情重燃、實施新一輪封鎖的可能性，以及數據顯示美國經濟或許不會實現Ｖ型復甦等因素，周四美股三大指數全日在漲跌間拉鋸，終場標普500指數與那斯達克指數以小漲，道瓊指數則再度收黑。

周四收盤，道瓊工業指數跌39.51點或0.15%，為26,080.1點。標普500指數漲1.85點或0.06%，為3,115.34點。那斯達克指數漲32.52點或0.33%，報9,943.05點，連續第5天收高。

分析師表示，投資人陷入觀望，市場將尋找下一個重要的驅動力，以確定後市方向。

標普500指數11大類股，僅消費必需品、科技、材料與能源等4類股收高，支撐大盤微升做收。能源股收漲1.20%，漲幅最大；地產股跌1.34%，表現最疲弱。

臉書、亞馬遜與網飛小漲，為那斯達克指數帶來提振。嘉年華遊輪、美國航空下挫，使標普500指數漲幅受抑。

(時報資訊)