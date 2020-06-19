大甲媽鑾轎今天中午進入清水轄區，清水警分局將出動警、民力計532人次維護秩序。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲媽鑾轎將於20回鑾鎮瀾宮，預計19日中午將抵達台中市沙鹿區沙田路與向上路口處，台中市清水警分局因應大量人潮湧入，為維護道路交通安全與順暢，19日下午起至20日將視人潮及車流狀況，彈性實施交通管制；另外，並出動警、民力共計532人次維護現場秩序，避免發生搶轎及毆打憾事。

清水警分局表示，兩天交通管制措施如下：一、19日下午，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，沙鹿區沙田路、向上路口實施交管，分流沙田路北上車流，改道向上路、中華路。二、媽祖鑾轎駐駕清水朝興宮前，將先行封閉清水區中山路與五權東路口，並管制北上車輛改道行駛，由高美路或中華路方向紓解人、車潮，避免壅塞，以確保交通順暢與安全。三、20日上午，大甲媽祖鑾轎於清水朝興宮起駕，清水分局將於清晨5時起，自清水區中山路、中華路口至中華北路、中山路口北上車道，實施調撥，以疏解車流，將交通衝擊減輕至最低。

另外，大甲媽祖回鑾遶境活動期間，清水警分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力、共計532人次，事前除約制沿途接駕各陣頭宮廟外，為避免發生搶轎、推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，清水警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，執法絕不手軟。

此次規劃由分局長張啓祥全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，並申請機動保安警力，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為。

分局長張啓祥表示，往年參與活動信眾眾多，雖然疫情趨緩，仍不能大意，請民眾全程配戴口罩，千萬做好自身防疫工作，就是全民防疫，此外，為避免員警不慎遭鞭炮炸傷事件再度發生，並特別呼籲廣大媽祖信眾，在媽祖回鑾時勿再燃放鞭炮，避免執勤之員警及多媽祖信眾受傷。心誠則靈，相信媽祖婆一定可以感受到我們的虔誠心意。

(中時 )