美股消息面：

1.石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）允諾，未來數個月將履行尚未完成的減產承諾，受此激勵，周四紐約7月期油收漲88美分或2.3%，為每桶38.84美元。倫敦布蘭特8月期油收漲80美分或2%，為每桶41.51美元。

2.房地美公布，一周以來（截至周四）30年期固定抵押貸款利率為3.13%，較前一周的3.21%下滑，並改寫5月創下的歷史新低記錄3.15%。

3.世界大型企業研究會（The Conference Board）公布，美國5月領先指標升高2.8%，超出市場預期的升2.3%。

4.費城聯準銀行6月製造業指數由負轉正，升至正27.5，遠優於市場預期的負23與5月的負43.1。

5.美國勞工部公布，上周（截至6月13日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少5.8萬人，為150.8萬人，仍超出市場預期的129萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為177.35萬人，較前一周減少23.45萬人。截至6月6日止當周，美國續領失業救濟人數周減6.2萬人，為2054.4萬人。

(時報資訊)