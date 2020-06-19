大小朋友齊動手，享受親子樂趣及了解多元文化。（移民署台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

上田阿桃清泉崗忠義社區國小課輔班與新住民家長一同動手製作鯉魚旗。（移民署台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

端午節將至，移民署台中市第二服務站特別邀請繪本作者上田阿桃先生分享日本端午習俗，18日至台中清泉崗忠義社區國小課輔班與新住民家長一同動手製作鯉魚旗，以增進多元文化了解，拉進台、日文化距離。

第二服務站主任張金順表示，製作鯉魚旗是日本端午節傳統習俗，活動除了增進與新住民文化交流與體驗外，也藉著鯉魚旗期望每位孩子都能魚躍龍門，前程似錦，寄予孩子健康成長、出人頭地的祝福。

大、小朋友七手八腳拿起剪刀、膠水剪剪貼貼，現場笑聲不斷，不僅增進親子間感情，也拉進台、日文化距離。此外，阿桃先生也介紹日本粽子，那是由藥草或菖蒲葉包裹成「長錐狀」甜味粽，大家聽津津有味，都對異國美食充滿好奇與期待。

上田阿桃繪本「和我做朋友好嗎？」是阿桃親手繪製送給女兒的第一份禮物，同時也獲選為國內知名航空公司機上指定繪本；阿桃來自於日本廣島，原本是一般朝九晚五的日本上班族，為了尋找自己，決定和太太以打工換宿方式環島旅行，過程中感受到台灣濃濃的人情味，去年決定和太太回台定居，此次應邀介紹日本端午節慶習俗，期望大、小朋友能認識日本文化，進而尊重多元文化。

(中時 )