夏天幾乎人手一杯飲料，營養醫學專家劉博仁發文分享，愛喝飲料戒不掉，男患者血糖過高，腎功能狂衰退，最後必須洗腎，且一測血液，只見一堆結晶。讓他警告，飲料真不能喝多，水果的糖也要注意。

劉博仁在臉書發文分享，有位病患平日很愛喝珍珠奶茶和西瓜汁，但因為他的工作忙碌，每天有許多交際應酬，讓他忽略這些飲料中所含的糖份對身體造成的威脅，多年下來，讓他的血糖過高，最後腎臟功能一步一步的毀壞，已開始洗腎。

劉博仁指出，他將這名患者的血液放到400倍的時候，竟看到一大堆亮亮的結晶，可能是糖和普林等，這都一再地顯示，他血液中的雜質很多。

根據世衛組織建議，成人每日糖的攝取量應控制在50公克以下，因此劉博仁表示，飲料真的不能喝太多，若真要喝，1個月1杯就差不多了，另外，水果的糖也要特別注意，一不小心也可能超標。

劉博仁也補充，簡單來說，就是多喝溫水、別吃太多甜食、規律運動，且每年最好都能做一次血液的健康檢查，並對報告上的紅字多留意。

(中時電子報)