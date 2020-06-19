林書豪在微博貼出北京醫療人員辛苦模樣照片。(取自林書豪微博)

受到新冠疫情影響停賽4個多月的大陸CBA，終於要在20日重新開打，地點將在青島、東莞兩個賽區，目前已跟北京首鋼提前抵達青島備戰的林書豪，也在微博寫上鼓勵北京醫療人員的文字，也強調接下來全隊將會為了北京努力爭冠！

「北京！當我們在青島準備重新開始這個CBA賽季的時候，我看到了當前發生的新聞，非常難過。我想對所有在這個炎熱的天氣中，不知疲倦工作的所有醫生和醫療人員衷心說聲感謝，你們辛苦了！」

「而我們大家要做的就是堅持不懈，團結一致，戰鬥下去，加油！我們首鋼隊每一個人一定會傾盡所有，為這座城市去戰鬥！」林書豪更在這則貼文附上北京醫療人員辛苦在烈日中對抗新冠疫情的身影與1則勵志小漫畫。

北京首鋼目前以19勝11敗，暫居本季例行賽第4，林書豪將跟尤度組成「雙外援」面對重新開始的復賽挑戰，20日晚上7點35分的首戰，面對豪哥好友郭艾倫領軍的遼寧隊，儘管前富邦洋將梅約前往加盟，遼寧隊仍用全本土應戰。

(中時 )