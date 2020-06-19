高市街頭昨天（18）日上演驚險場面！有網友目擊1名穿著熱褲的妙齡女子，不顧生命危險，趴在1輛白色轎車引擎蓋上，企圖阻止車子行駛，但車內女駕駛非但沒停車，還加速離去，影片流出引發網友熱議，事後經警方調查，該熱褲女趴引擎蓋阻車的原因，竟是為了幫媽媽抓小三。

熱褲女被目擊趴在汽車引擎蓋上，汽車還疾駛離去，網友看傻眼。（圖／翻攝爆廢公社）

目擊網友昨在臉書社團「爆廢公社」分享1部影片，1輛白色轎車擋風玻璃與引擎蓋上竟趴臥1名長髮女子，期間駕駛疑似想煞車讓對方下車，不過女子不肯放手，接著駕駛便繼續往前行、未減速，後方則還有車輛等速前行，讓人看了怵目驚心。原PO見狀立即拍下，傻眼直呼「他們在幹嘛？不燙嗎？」，影片曝光立刻引起網友熱議，甚至戲稱「曬女友？」、「人體擋陽版」、「在拍戲嗎？」

據《ETtoday》報導，轄區警方獲報後，立刻趕抵現場了解狀況，經初步調查，趴車女是名19歲張姓女子，當時坐媽媽駕駛的車內，尾隨1名與父親過從甚密的女子，過程中，媽媽追撞到對方車尾，張女見對方想離去，憤而爬上擋風玻璃阻止，但駕駛的女子並未停下，一直往前開到時代大道、中山路口，接著在街頭上大打出手，警方獲報到場時，2人均受輕傷，分別提出傷害與毀損告訴。

(中時電子報)