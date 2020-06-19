總統府今將公布第6屆監委名單，監察院副院長爆出黑馬，由前台東縣長黃健庭出任。對此，許多韓粉也議論紛紛，直言民進黨這招根本是在「分化離間各自擊破」！

黃健庭將出任監院副院長一事，知名挺韓粉專「比特王」在臉書以「民進黨的算計與國民黨的格局」為題，發文指出，昨天傳來消息，黃健庭將獲提名為監院副院長，國民黨：以違反考紀議處！這個消息最震撼的應該是國民黨吧！一個多年栽培的人才，最後被民進黨抓去用，背後的原因姑且不論！

比特王臉書。（摘自比特王臉書）

該粉專認為，國民黨如能在這時候以開闊的格局應對，黃健庭當副院長，氣爆案是否偵查有望？又或是其他爭議案件重現曙光？國民黨沒有內耗的本錢了，面對民進黨的步步殺機該如何面對，考驗著國民黨主席江啟臣的智慧！

該粉專補充，國民黨借不借人，都是問題！萬一被說是擋路的石頭，名聲臭的是民進黨！萬一做的好，人是國民黨的，這是不能否認的現實！

底下韓粉紛紛表示，「他這種人就是被骨而已沒有什麼，民進黨只是利用他，替陳菊當替死鬼，利用他拉近郭台銘的關係而已」、「得自老共的真傳，分化離間各自擊破」、「這很明顯就是各個擊破啊」、「蔡媓滿滿的政治算計，民進黨果真把人民當塑膠做的」，比特王小編也回應網友留言表示，「確實要讓國民黨內鬨，真正的二桃殺三士，殺的是國民黨殘餘的聲望」！

網友留言。（摘自比特王臉書）

網友留言。（摘自比特王臉書）

(中時電子報)