韓國瑜遭罷免後，各地發起罷免烽火，市議員黃捷、陳致中、王浩宇等人都被點名，其中「罷捷」小物更發揮創意，「三倍清捷袋」一語雙關。對此，網友認為，或許罷韓一開始就是錯誤，表面上風風光光最後卻害到自己人。

罷免高雄市議員黃捷的聲浪越來越踴躍，連署書已累計破2萬份，未來將展開戶外宣傳，加速連署速度。最近罷捷連署總部更推出特別小物「三倍清捷袋」，支持者可用5塊錢，認購價值15元的垃圾袋。

PTT網友Rrrxddd指出，罷韓國瑜或許從一開始便都是錯的，表面上風風光光結果害到自己人，讓這些不知民心的民代，體會被民意反撲的力量，且罷捷總部一語雙關，讓市民用「清捷袋」把高雄清捷乾淨，將這些不顧問政品質，沒有是非公理的議員清潔掉。

該網友表示，某些人靠著選罷法搞政治，現在反彈到自己身上，應要自己吸收，莫怪選民，也感謝韓國瑜的辛勞，是高雄人不懂得珍惜。

除了罷捷，罷免陳致中、王浩宇連署也已開跑，不少民眾紛紛響應，可見罷免韓國瑜後的戰火還在延燒。

(中時電子報)