百年一遇的「日環食」世界奇景預計21日現身全台九個縣市，可望帶來追日商機，提振疫後國旅市場，連全球旅宿最大線上市集之一的Airbnb也來搶商機！

據Airbnb數據顯示，台灣過去數周國內旅遊預訂量已超過去年同期，尤其在環食帶上的城市強勁復甦，包括嘉義、花蓮、台南、台東等地訂房量大增，其中嘉義房源預訂量年增70％。

日環食帶經過縣市，包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣最接近中心帶，被稱為「太陽之都」的嘉義又最積極搶客，Airbnb與嘉義市天文協會率先公布「巷仔內」最佳觀測點，吸引旅客體驗日照充足、物產豐饒的嘉義。

嘉義市天文協會理事長莊明娟表示，嘉義市政府與天文協會為迎接日環食天文奇景，準備超過兩年，並公開嘉義市北香湖公園、嘉酒文創園區、嘉義市河濱運動公園、港坪運動公園等四處私房最佳觀測點，帶大眾看見天文之美，也認識不一樣的嘉義。

Airbnb亞太區總監蕭錦鴻指出，在台灣從疫情影響恢復之際，近距離、國內旅遊已成為中短期主流。台灣地理條件得天獨厚，無需長途跋涉便能遊山玩水，此次與嘉義市天文協會合作，將一起透過日環食奇景推廣嘉義在地觀光。Airbnb也精選環食帶內的絕美房源，旅客入住只要抬頭就能看到日環食奇景。

若無法親臨現場，嘉義市政府和嘉義縣政府網站也將全程轉播日環食觀測活動，讓世界各地的人都能透過線上體驗。下次日環食帶要在2215年才會再度經過台灣，錯過此次要再等近200年。

據Airbnb統計，隨國內防疫解封，人們傾向往非都會區跑，去年台灣非都會區預訂房量只佔四分之一，但在今年5月城市以外目的地單月預定量已提升至逾四成。其中，熱門目的地以嘉義居冠，還有花蓮、台南和宜蘭，預訂量均超越去年同期，嘉義及花蓮預訂量都成長逾六成。

(工商 )