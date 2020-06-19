新冠肺炎肆虐全球，近日日本境內疫情趨緩，許多遊樂園也重新開放；但相關防疫規則仍需遵守，如工作人員會呼籲民眾，玩雲霄飛車不要尖叫。而擁有「世界最陡雲霄飛車」的富士急樂園就找來2名社長，親自示範如何優雅的「把尖叫藏於心中」。

為避免疫情擴散，日本樂園協會發布指引，園方除了在每項遊樂設施等待區中劃有保持社交距離的圖示，雲霄飛車的旅客也需配合隔列入座，而人員必須向旅客宣導「避免尖叫」。規範一出，大家紛紛提出疑問，玩雲霄飛車怎麼可能不尖叫。

為此，富士急樂園的高層親自示範，邀請大家一起來挑戰。從影片中可以看到，社長岩田大昌及堀內光一郎緩緩戴上口罩，接著搭上雲霄飛車，2人在過彎處及俯衝的瞬間都相當正經、嚴肅，完全沒有叫出聲音。

影片上傳至網路後，引發廣大迴響，不少人都紛紛留言「我看到社長的手在偷偷抖」、「等著我去挑戰」、「正經到以為是合成的」、「太搞笑」。

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(中時電子報)