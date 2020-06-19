銓寶(4575)、上大嘉、震錩機械合組的SCP Meltblown熔噴聯盟，首條熔噴不織布生產線SCP-MB1600歷經60餘天的努力後順利產出，預計今年7月將有2部機器在文賀實業正式投入生產。

SCP Meltblown熔噴聯盟於今年4月初成立，希望突破業界長期由進口設備寡佔的局面，歷經兩個多月努力，SCP-MB1600產出25gsm熔噴不織布，纖維絲在2～5微米範圍，靜電駐極機構使熔噴布纖維產生極佳的靜電吸附效果，牢牢吸附病毒及細菌，大幅提升口罩及其他空氣過濾產品要求的過濾性能。

在疫情尚未趨緩、市場上對於高品質熔噴布仍有龐大缺口之際，SCP Meltblown熔噴聯盟針對已經簽約且有緊急熔噴不織布需求的客戶，將準備幾條教育訓練暨試作產線，產出符合過濾效率的成品，在120天設備交付等待期間內提供客戶緊急訂單所需。

銓寶與上大嘉、震錩共同研發的試產線，能產出符合過濾效果的成品，壯大國內整體口罩供應鏈、補足產業上游完整性。SCP Meltblown熔噴聯盟表示，聯盟將作為熔噴技術的產品應用解決方案提供者，以熔噴技術為主，開發不同領域的應用，包括：保溫、吸油、空氣過濾、水過濾、醫材、複合材料等不同的應用領域，推動熔噴技術的發展，透過產業上下游進步、合作共榮，就如同今天與會人員努力下，用最快的速度打造熔噴布產線，攜手台灣的熔噴技術及產業一起邁向全球市場。

(時報資訊)