鑑於「吃到飽」是經營家庭與年輕世代餐飲客層的王道，並為搶攻年產值300億元的火鍋商機，樂軒餐飲體系旗下平價餐飲品牌「鐵火」少列再創「鐵火鍋PLUS」吃到飽火鍋品牌，開在左營新光三越彩虹市集4F的首店並將於明（6/20)日正式開幕，為鐵火系列旗下第11家店，並為樂軒體系首次進軍吃到飽鍋物市場，樂軒集團計畫年底前再展店3家。

『鐵火鍋PLUS』的訂價是每人358元起，可免費無限加點肉品，火焰骰子牛、菜盤、和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、熱食、冰品、飲料等，無限享用、點到飽、吃到飽。

為慶祝新店開幕並炒熱人氣，『鐵火鍋PLUS」推出開幕優惠活動，6/20日至6/23日開幕首四日更推出「消費打卡，二人同行一人半價、四人同行一人免費」的優惠，免費以價低者計，須另加收原價一成服務費。

樂軒「鐵火」品牌系列目前已有牛排、燒肉及鍋物等3種不同餐飲業態，為平均客單價約落300元至400元間，並標榜精選進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應等商品策略，打造「高CP值」品牌形象，因訴求切中外食消費市場主力客層喜好，2019年一口氣成功在百貨商場開出10家連鎖門店，因經營績效頗佳，成為百貨商場極力招商爭取進駐的品牌。進入後疫情時代，樂軒餐飲也希望藉「鐵火」系列開發更多不同餐飲業態，下半年起並以「百貨店+街邊店」一起拓點，擴大連鎖規模。

為滿足客人嘗新試奇的消費喜好，並增加到店用餐消頻率，『鐵火鍋PLUS』單是火鍋湯頭鍋底就有：特製豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、蛤蜊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ鍋等7種不同風味鍋底。涮料食材則有：美國特選級牛肉、丹麥國寶豬、宜蘭櫻桃鴨、高山土雞腿肉等優選肉品無限加點，自助餐檯備有和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、菜盤、蒸籠港點、炸物、麵食、冰品、飲料等讓客人自助取用。

除此，為提高消費體驗並創造附加價值，，『鐵火鍋PLUS」廚藝團隊並另研發了以鐵板現炒的「火焰骰子牛」供客人享用，增添視覺味覺雙重享受。此外，各式海鮮則可視喜好加價點選，加價168元還可無限享用白蝦、花枝及鯛魚片，以澎湃與高CP值搶攻南台灣外食餐飲商機。

(工商 )