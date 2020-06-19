投資人態度觀望，美股漲跌互見，台股19日加權指數開在11,557.27點，呈現小漲，台積電（2330）開在314元，稍見疲弱，而宣布將成立控股公司的晶電（2448）及隆達（3698），隆達一開盤即拉上漲停板價，晶電早盤漲幅亦上漲逾6％，漲勢凌厲。

新冠肺炎染疫人數再度跳升、經濟封鎖疑慮加溫，就業數據又令投資人失望，令投資人態度觀望，美股道瓊工業平均指數終場小幅走低，但那斯達克指數連續5日攀高、標準普爾500指數則以小漲作收。

道瓊工業平均指數6月18日下跌0.15％（39.51點）、收26,080.10點。那斯達克指數上漲0.33％（32.52點）、收9,943.05點。費城半導體指數下跌0.2％（3.95點）、收1,980.14點。

元富投顧指出，6月份上半旬，國際股市全面反彈後，美國三大指數紛紛創下歷史新高，近期國際指數反彈少則40％，多則50％，目前市場聚焦在產業面的調整，屬於個別股股價調整，未來全球股市進入月線以上，強勢整理機會大。

展望6月下旬，現階段籌碼和線型擺第一，績優的ㄧ線權重股，還有強勢股拉回第一買點，都是觀察重點，包括台積電、祥碩和晟德最具指標性。操作心態上，切勿躁進，循著業績股方向，拉回布局強勢股的心態為之。

短線生技股和業績題材股仍是火種，權重股轉強加上量能增溫，才是多頭另一波攻擊發起。近期業績題材，包含生技股、高價股和除息權重股最為重要，將決定台股中期方向。因疫情壓抑消費的產業，要先行避開，4和5月營收月月增率低，下半年能見度不高族群先行避開。

(工商 )