「兩蔣日記」爭議，國史館向台北地方法院對蔣家後人蔣友梅等13人提起民事訴訟，確認所有權及管理權，歷經多年審理後，法官將於下午4點宣判，決定誰可以擁有並管理、保存日記。

兩蔣日記在蔣經國過世後，由蔣家第三代的蔣孝勇妻子蔣方智怡保管，她在2005年捐贈給史丹佛胡佛研究所，後來也把日記相關權益移交給國史館；2010年天下文化及中研院近史所要出版兩蔣日記，引來蔣友梅不滿，提告蔣方智怡，主張日記所有權為蔣經國繼承人共有，雖然後來撤告，但蔣家後代對日記保管始終沒有共識。

台北地院開庭時，法官曾傳當初把日記交給美國史丹佛大學胡佛研究中心的蔣孝勇妻子蔣方智怡作證，她細說原委淚灑法庭說，如果有人認為她 做得不夠，「我可以接受，但無法接受被用侵占來指責，希望這件事和平解決。」

在美國纏訟多年的兩蔣日記案經史丹佛大學與台北國史館、蔣友梅與蔣孝嚴家 屬達成公開蔣經國日記重大協議之後，去年美國聖荷西聯邦法院已正式同意胡佛檔案館向全世界公開蔣經國日記複本，繼2006年胡佛檔案館公開蔣 介石日記以來，另一件受到全球華人與國際學術界矚目的焦點。

(中時 )