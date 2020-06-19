陸媒《環球時報》19日報導，美國《國會山莊報》17日稱，由美國司法部、國土安全部和國防部組成的通信服務業外國參與審查委員會，建議美國聯邦傳播委員會（FCC），否決太平洋海底光纜專案中與香港連接的申請，原因是「這條光纜有可能使中國政府獲取美國資料」。大陸互聯網實驗室創始人方興東表示，有關說法就是陰謀論。

報導稱，上述由多個部門組成的機構也被稱為「電信小組」，負責美國重大國際資料傳輸計畫的審查。除建議否決與香港連接外，電信小組還建議選擇台灣以及菲律賓作為連接點。美國代理國土安全部部長查德．伍爾夫在一份聲明中稱，上述建議表明，「美國致力於保護我們的關鍵基礎設施，這對我們的國家安全至關重要。」

報導稱，「太平洋海底光纜」項目由谷歌、臉書和中國鵬博士電信傳媒集團支持，原計畫在香港和美國洛杉磯之間鋪設1.29萬公里的海底光纜，建設成本至少3億美元。若建成，該專案將滿足電信營運商、跨國OTT企業、雲計算服務提供者、資料中心服務提供者、互聯網服務提供者和大型跨國企業對香港至美國及跨太平洋區域高速、低成本、大容量的國際通信頻寬需求。

但出於所謂「對該專案的中國投資者與中國政府的關係及香港自治狀況的擔憂」，美國相關部門遲遲未發放光纜啟用許可。不過，相關企業仍在繼續建設該項目。今年4月，美國政府准許谷歌公司在接下來6個月內啟用這條光纜中不涉及香港的部分線路。當時美國司法部的聲明也聲稱，准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。

對於美方做法，方興東認為，在海底光纜監聽方面，除美國和「五眼聯盟」外，其他國家應該不具備盜取資訊的能力。香港是金融中心和貿易中心，同時也應該是資料交換中心。網路時代沒有絕對安全，按照政治思維布局光纜不僅非常愚蠢，且違背市場規律。

(中時 )