高雄市長韓國瑜被罷免下台後，韓粉也點名發起罷免民進黨高雄市議員陳致中、時力高市議員黃捷等人，港媒專訪「鎮港清中隊」楊姓發起人表示，目前連署書突破1400份，發起人說，罷免啟動後，陳致中還在用意識形態，試圖影響民眾，「她自己是政治素人，完全沒經驗」。

據港媒《中評社》今(19日)報導，專訪罷免連署活動楊姓發起人，據悉，該社團從6月8日成立後，短短十天，已成長到6400多名成員，社團有些志工都趁下班到連署站幫忙，而且連署點在高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗幫忙下，也從新生路罷免站擴張為7個連署點。

媒體問及，「罷免發動後有受到壓力嗎？」楊發起人說，自己是政治素人沒有連署罷免經驗，但因為陳致中在前鎮小港是指標性人物，「綠營在這裡勢力龐大，大家或多或少會有壓力」，就以不造成困擾能收件就好。因為平常不會刻意去張揚，她和現場志工也沒有被騷擾情況，盡量單純為主。

最後，被問及「罷免陳致中」的勝算怎麼看？發起人表示，這還是要取決於選民的判斷與決定，若認為陳致中沒做事，就讓他回家休息，若覺得很好，她也沒意見。她也提到，在罷免的消息出來後，陳致中還在用意識形態，指著這個是報復性罷免，卻「沒有搬出政績」告訴選民做了什麼，只告訴選民誤會了，試圖說服選民。

若檢視高雄第10選區(小港、前鎮)2018市議員總選舉人數約28萬人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%的2萬8千多人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬2千多票。

(中時電子報)