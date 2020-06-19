大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜即將進入最後尾聲，鑾轎將在大甲市區內遊街遶境，屆時必有大量信徒人潮湧入，台中市大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，20日將實施三層交通管制措施，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返及塞車之苦。
大甲警分局實施三層交通管制措施如下：
一、規劃行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北， 10時至24時全面管制汽、機車進入。
二、規劃禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路、大甲街與新政路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，10-12時彈性管制、12時起全面管制。
三、實施調撥車道管制路段：（一）、大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道， 8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。
（二）、進入大甲市區建議車輛行駛方向如下：
1.自國道三號進入大甲市區下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場。2.自西濱快速道路進入大甲市區由西濱快速道路左右轉大安港路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。3.自清水沙鹿進入大甲市區由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。4.自苗栗進入大甲市區由中山路右轉經國路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。
三、大甲市區周邊停車場資訊：(一)「美人山舊營區」臨時停車場(位於甲東路致用高中對面，約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。(二)大甲體育場停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。(三)大甲火車站後方空地停車場(約80個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。
四、大眾運輸資訊：
(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車：宣導民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。
北部：停放於苑裡火車站。
1.中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。
2.搭高鐵至臺中之旅客可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站。
(二) 搭公車、來參香、免堵車：
鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。
另外，大甲警分局為防範不法宵小伺機扒竊及聚眾鬥毆事件，除規劃設置「機動派出所」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」來防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；大甲警分局更強調若有聚眾三人以上暴力脅迫等行為，將會依最新修正刑法149、150條嚴辦。為防範往年熱情的信眾欲跟隨鑾轎或搶轎，而發生暴力衝突等事件，分局也事先約制轄內宮廟及陣頭勿滋生事端，呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福。
今年受新冠肺炎疫情影響，本次活動主辦單位仍持續要求「順時中」，執勤員警與民眾仍需保持社交距離，且要求勤前消毒、量額溫、戴口罩及手套並配合廟方秩序隊管制鑾轎周邊人數。
(中時 )
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