大甲警分局明天將實施交通管制。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜即將進入最後尾聲，鑾轎將在大甲市區內遊街遶境，屆時必有大量信徒人潮湧入，台中市大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，20日將實施三層交通管制措施，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返及塞車之苦。

大甲警分局實施三層交通管制措施如下：

一、規劃行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北， 10時至24時全面管制汽、機車進入。

二、規劃禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路、大甲街與新政路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，10-12時彈性管制、12時起全面管制。

三、實施調撥車道管制路段：（一）、大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道， 8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。

（二）、進入大甲市區建議車輛行駛方向如下：

1.自國道三號進入大甲市區下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場。2.自西濱快速道路進入大甲市區由西濱快速道路左右轉大安港路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。3.自清水沙鹿進入大甲市區由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。4.自苗栗進入大甲市區由中山路右轉經國路可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。

三、大甲市區周邊停車場資訊：(一)「美人山舊營區」臨時停車場(位於甲東路致用高中對面，約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。(二)大甲體育場停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。(三)大甲火車站後方空地停車場(約80個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。

四、大眾運輸資訊：

(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車：宣導民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

北部：停放於苑裡火車站。

1.中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。

2.搭高鐵至臺中之旅客可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站。

(二) 搭公車、來參香、免堵車：

鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。

另外，大甲警分局為防範不法宵小伺機扒竊及聚眾鬥毆事件，除規劃設置「機動派出所」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」來防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；大甲警分局更強調若有聚眾三人以上暴力脅迫等行為，將會依最新修正刑法149、150條嚴辦。為防範往年熱情的信眾欲跟隨鑾轎或搶轎，而發生暴力衝突等事件，分局也事先約制轄內宮廟及陣頭勿滋生事端，呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福。

今年受新冠肺炎疫情影響，本次活動主辦單位仍持續要求「順時中」，執勤員警與民眾仍需保持社交距離，且要求勤前消毒、量額溫、戴口罩及手套並配合廟方秩序隊管制鑾轎周邊人數。

(中時 )