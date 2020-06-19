先前爆出籃網球星厄文自組球員視訊會議呼籲球員不該參加復賽的《Yahoo Sports》資深記者海恩斯，19日再次爆料，面對反對復賽聲音太小，根本無法扭轉當前局勢，厄文如今也開始妥協，強調既然大家投票支持，他也將前往奧蘭多！

「這是一場持續約1小時40分鐘的視訊會議，大約84名球員參加，但基本上這是那些自認聲音沒被聽到的球員表達意見，像是米契爾、班霸等人，」海恩斯說，「厄文只是想讓大家知道，他不想去奧蘭多，因為當前有比籃球更重要的事。」

「霍華、布雷德利、安森尼等人同意厄文觀點，但他們是少數派，沒有足夠的反對者造成復賽停擺，」海恩斯說，「就連厄文聽完其他球員觀點之後，他也強調自己要做大家認為正確的事情，假如大家投票同意復賽，他也會前往奧蘭多。」

先前謠傳厄文從支持復賽變成反對，主因是他被阻止前往奧蘭多，畢竟有傷在身的他，恐怕也無法上場比賽，海恩斯說：「要不是老闆擁有不可抗拒條款，大多數球員會拒絕復賽，因為從安全與社區角度，他們還有更嚴重的事情需要解決。」

(中時 )