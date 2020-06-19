（新光10大不動產建設案今明二年將陸續完工，光租金一年就可貢獻6億元以上。圖／本報資料照）

新光金控10大建設今、明年將陸續完工。新光金控董事長吳東進19日在股東會上報告，新光的不動產開發已逐漸邁入收割期，10大建設案陸續完工，新板傑仕堡ABC三棟樂齡宅開發案也取得使用執照，並開始有營收貢獻，明年還有多棟傑仕堡完工，預估一年可貢獻6億元租金。

同時2021年還有新光人壽有內湖陽光街住宅以及重慶南路住宅即將完工，將於適當時機推出，銷售金額預估可達150億元，應可實現獲利20億元。

吳東進去年全球景氣雖然受到美中經貿戰影響，但新光金控在股東們的信賴支持，與全體同仁的努力下，去年金控合併總資產規模達3.98兆元，較前一年成長9.1％，合併稅後淨利為166.3億元，創下新光金控成立以來的新高，較前一年度成長58.7％，每股盈餘則為1.34元，新光金今年將配發現金股利每股0.4元。

吳東進預估，今年全球經濟除持續受美中經貿戰影響外，更遭受新冠肺炎衝擊，IMF預測今年全球經濟總量將萎縮3％，將是1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。同時北京再傳一百多人染疫，原本預估今年底可能來襲的第二波疫情，似乎提前報到，更讓未來經濟充滿不確定性且難以預測，吳東進強調新光金全體將更努力。

吳東進也表示，新光10大不動產建設案將陸續完工，包括新板金融大樓、承德大樓、嘉義中興大樓及南港軟體大樓等，另外新板傑仕堡ABC三棟樂齡宅開發案也取得使用執照，並開始有營收貢獻。另外三重水漾、士林見潭及台中烏日傑仕堡今年也將完工推出，未來每年會為新光帶來6億以上長期穩定收益。

另外還有還有內湖陽光街住宅以及重慶南路住宅明年亦將完工，將會在適當時機推出，銷售金額預估可分別達150億元，預估獲利20億元。

(工商 )