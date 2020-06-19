（嘉里大榮董事長沈宗桂看好宅經濟市場的龐大商機。圖／張佩芬）

嘉里大榮（2608）19日舉行股東常會，通過配發現金股利每股1.45元。公司董事長沈宗桂表示在美中貿易戰衝擊下，台灣經濟成長率僅2.71％，嘉里大榮團隊長期以多角化經營模式逆勢成長，108年的合併營收成長14％達119億元，合併稅後淨利成長11％為14億元，未來將創造與5G同步成長智慧物流，並深化冷鍊與醫藥物流。

今年因新冠肺炎疫情加速電商業務成長力道，嘉里大榮看好宅經濟市場的龐大商機，持續拓展大都會區宅配快遞；特色物流方面，深耕佈局醫藥物流版圖，擴展醫藥及醫材商流；另在社會大眾對食品安全衛生之嚴格審視下，精進冷鏈倉儲及低溫配送之服務品質，爭取更多市場商機，今年首季獲利2.98億元，每股盈餘0.64元。

香港嘉里物流集團自2008年入駐後，在過去11個年頭裡帶領嘉里大榮從單一零擔運輸服務，轉型發展出十二項核心業務，舉凡宅配快遞、醫藥物流、港口拖櫃、家具到府組裝、保稅物流、電商網購、冷鏈設備及農產運銷等。

在多元發展的策略下，今年5月成立「嘉里咖啡」，取得illy咖啡台灣代理，運用集團網絡資源，具備產地直送、國際報關、倉儲服務及全程專業配送等優勢，「嘉里咖啡」不僅是台灣餐飲業者最佳咖啡供應夥伴，同時還提供便利的購物管道，讓一般大眾也可以直接購買產地直送、最高品質的illy義大利咖啡。

嘉里大榮秉持一貫「取之於社會，用之於社會」的理念，新冠肺炎初期，衛福部在緊急需要物流業配合運送口罩的第一時間，立即指派專車、調派人員、車輛支援配送口罩，善盡企業社會責任。捐贈桃園市消防局「人命救援器材」乙批，有效提升救災效能，保障桃園市民財產安全。台南善化區小新國小結合伯利恆倉庫「舊鞋救命」活動，募集鞋子、包包、衣服等物資送到非洲，本公司共襄盛舉無償載運，希冀為社會帶來正向影響力。

沈宗桂表示，在瞬息萬變的全球經濟體中，嘉里大榮以逆水行舟不進則退的精神，不斷革新與蛻變，創造差異化的全方位物流供應鏈，讓使用嘉里大榮物流服務的客戶有感方便快捷、品質可靠的品牌公司。堅守公司自始至終對於照顧員工、服務客戶以及維護股東權益之不變承諾。感謝股東們長期以來的支持與鼓勵，嘉里大榮刻不懈怠，經營團隊將帶領公司努力創造第二個成長曲線。

(工商 )