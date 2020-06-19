南非近日發生一起買兇殺人案，震驚全國！一名懷胎8個月的女子慘遭殺害，且屍體被兇手掛在樹上，左胸也有明顯傷痕。警方事後逮捕兇手，對方坦言自己是受雇殺人，隨後更曝光買兇殺人的價碼。

綜合外媒報導，28歲的普勒（Tshegofatso Pule）懷胎8個多月，本月初慘遭人買兇殺害，之後便沒有她的下落，直到8日，有人在南非約翰尼斯堡一棵樹上發現一具女屍，隨後報警處理，經過確認後，才得知死者就是普勒；普勒被發現時不僅遭綑綁在樹上，左胸還有多處刺傷，可見兇手犯案手法極度兇殘。

經過漏夜調查，警方於15日逮捕一名31歲的嫌犯馬雷范尼（Muzikayise Malephane），警方問訊時馬雷范尼也坦承罪刑，同時指出自己是受雇殺人，而死者普勒也認識該名雇主，不過馬雷范尼卻不肯透露對方的名字，僅稱對方給了南非幣7萬元（約新台幣12萬元），指定要殺害普勒。

據了解，婦女遭殺害的事件在南非常常發生，而這起殺人案再度引發全國人民的怒火，不少人都希望當局能站出來解決這個問題。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）隨後也發表聲明：「讓我們感到厭惡的是，當國家正面臨新冠病毒大流行時，這些粗暴的男子正在利用放寬的活動限制來襲擊婦女和兒童。」

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(中時電子報)