投資人對全球前二大經濟體美國與中國可能爆發第二波新冠肺炎疫情感到擔憂，以及德國金融支付巨頭Wirecard陷入假帳風波，周四歐洲股市收黑，中止連漲兩日的升勢。

經濟可望從新冠危機快速復甦的憧憬受挫，周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.71%，報363.41點。銀行股與資源股下挫逾1%，表現相對疲弱。

德國支付公司Wirecard股價暴跌61.8%，對歐洲股市的打擊最大。為Wirecard提供審計服務的安永會計師事務所，以無法確認託管帳戶上21億美元現金餘額是否存在為由，拒絕在2019年財報上簽字。Wirecard警告，此舉可能使數十億美元貸款最快在周五遭到終止。

英國央行（BoE）周四宣布維持基準利率不變，但量化寬鬆（QE）計畫的購債規模將擴大1千億英鎊，使總規模達到7,450億英鎊，以進一步提振遭防疫封鎖措施重創的英國經濟。惟英國股市對此反應冷淡，終場英國富時100指數收跌0.47%或29點，為6224點。

周四德國DAX指數跌0.81%，收在12281點。法國CAC 40指數跌0.75%，為4958點。義大利富時MIB指數收跌0.51%，為19485點。西班牙IBEX 35指數跌1.18%，為7390點。

(時報資訊)