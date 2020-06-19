日本政府周五公布新數據，五月核心消費者價格指數CPI(包括油品，但扣除生鮮食品)年減0.2%，，按月數據則持平，而該年減降幅高於預期，此前分析師預測中值為降0.1%。

日本五月扣除生鮮食品和能源價格的所謂"核心中的核心"CPI，按年率增加0.4%。

五月核心CPI指數為連續第二個月的下跌，加深了通縮的風險，日本官方官員在提振經濟復甦方面，將面臨更多挑戰。今晨日本揭露央行會議記錄顯示，九位成員中有一位委員指出，日本將面臨通縮困境，政府應祭出更多寬鬆措施。日本央行亦已加大貨幣寬鬆力度，以應對新冠疫情，但本周將保持政策穩定，日本央行主席黑田承認，未來幾年通膨仍將持續低迷。

日本央行董事成員認為，更強有力的貨幣與政府政策協調是必要的，以防範日本再次陷入通縮陷阱。央行在四月和五月推出的刺激措施，包括承諾無限度購買債券，以便將借貸的成本控制在零。

儘管人們對日常用品例如食品等需求上升，但經濟學家表示，疫情爆發之際民眾推遲旅遊和減少支出，日本持續有通縮壓力增加的風險。

經濟學家預估，隨著新冠疫情流行對全球經濟增長造成阻礙，本季度的經濟萎縮幅度將超過20%。日本4月至5月底的緊急事態狀態也可能加劇經濟低迷，促使人們呆在家裡和企業關門。

儘管日本部分企業已重新啟動，但分析師警告，最終的經濟復蘇可能需要更多時間，才能全面啟動。

(時報資訊)