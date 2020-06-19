減產協議利多，周四美國原油期貨反彈逾2.3%；石油輸出國組織OPEC與成員國所組成的OPEC+，於本周四召開部長級會議，會議內容除了評估先前達成的創紀錄減產協議外，並敦促伊拉克和哈薩克等國更確實地遵守減產協議，伊拉克和科威特已經提交其補償計劃，其他未提交計劃的國家將在下周一之前提交給OPEC秘書，據消息指出，減產協議在5月的執行率達到87%，帶動原油期貨價格走高。
Price Futures Group分析師佛林（Phil Flynn）認為，若不是因為市場擔憂冠肺炎疫情，油價可能漲更多，其中美國原油漲幅2.3%，倫敦原油漲幅2%。
美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.88美元，報每桶38.84美元；7月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.02美元；7月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.80美元，報每桶41.51美元。(商品行情網)
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