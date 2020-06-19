真好玩(8491)年度大作《天啟紀元》在6月17日正式上市後，即搶下App store免費遊戲第一名與Google Play當紅遊戲第二名。董事長周玄昆表示，亮眼成績歸功於真好玩隨時因應市場，積極調整營運及行銷策略，讓《天啟紀元》甫上市即創下亮眼佳績，搶下雙平台冠亞軍寶座，將有機會帶領真好玩重返營收高峰。而真好玩擅長營運韓國遊戲市場，《天啟紀元》7月再推韓國市場，中、韓兩地市場營收雙引擎加持，第3季業績可望有爆發性成長。

《天啟紀元》以未來科技加上超現實主義特殊題材的奇幻風格MMORPG，推出事前預約即大獲好評，成為市場上玩家期待度最高的手機遊戲。公司在5月《天啟紀元》於市場上推出小型測試，玩家於遊戲中的留存率、付費率等皆有不錯的表現，而事前預約人數更勝以往營運的遊戲，再加上遊戲甫上市即開出紅盤，將有效貢獻真好玩6月營收，可望帶領真好玩重返營收高峰。

真好玩擅長經營韓國遊戲市場，過去曾以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績，也為真好玩貢獻超過40％的海外營收成績，今年真好玩預計將於7月在韓國市場推出超高人氣度的《天啟紀元》，加上台港澳亮眼成績加持下，第3季業績將可望呈爆發性成長。

(時報資訊)