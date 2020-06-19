宏達電(2498)今(19)日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，執行長Yves Maitre並未出席，宏達電去年持續虧損逾1個股本，王雪紅表示，2020年是5G元年，宏達電將持續實現VIVE Reality願景，將VR、AR、5G、AI及區塊鏈技術進行整合，也看好5G普及後將會為VR與AR產業帶來重大的突破。

宏達電去年營收100.14億元，年減少57.82%，毛利率20.25%，年增加18.08個百分點，稅後虧損93.58億元，由前年盈轉虧，每股虧損11.42元。

王雪紅表示，宏達電2019年持續執行優化流程、成本控制及審慎地投入新科技等重要節流工作，營業費用自2018年145億元減少至2019年119億元，降低了18%。宏達電在優化產品組合及提高產品毛利率方面亦投入了極大的努力，並獲得了顯著的成果，過去兩年毛利率呈現逐季成長趨勢，營業毛利率自2.2%增加至20.3%，2019年營業毛利為20億元，2019年主要產品毛利呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著壓力，2019年合併營業收入為100億元，營業毛利為20億元，稅後淨損為94億元，未來會繼續努力執行優化營運與產品，對公司未來的營運成果能有持續性的進步。

王雪紅表示，2019年宏達電持續聚焦創新策略，在硬體、軟體、平台與服務方面發表了多項創新產品，深耕宏達電在全球科技市場的地位，宏達電積極推動VIVE Reality願景，包括虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧(AI)、高速5G以及區塊鏈等關鍵科技，今年全球有許多地方受到新冠肺炎疫情的影響甚鉅，各國政府實施嚴格的封鎖，大規模實施前所未見的自我隔離及保持社交距離措施，原本的日常活動例如上班、娛樂、教育、溝通等都只能待在家裡以遠距的方式進行。

在疫情的衝擊下，王雪紅表示，宏達電協助連結起距離，打破空間的限制，藉由VIVE虛擬實境系統平台以及與應用內容的策略夥伴合作，讓交談、會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等等都能夠以遠距的方式進行，為了防止疫情擴散，許多大型會議，儘管2020年世界行動通訊大會(MWC)宣布取消，宏達電展現在虛擬實境領域的領先與前導者精神，隨即成功地籌辦以虛擬實境召開2020 HTC VIVE生態系統大會，超過2000位來賓以VR參加，全球百萬人透過實況觀看。

展望2020年，王雪紅表示，宏達電將在VR與AR領域推出更多創新的軟體與硬體產品，2020年是5G發展元年，結合宏達電的願景VIVE Reality將VR、AR、5G、AI及區塊鏈技術進行整合，預期5G普及後將會為VR與AR產業帶來重大的突破。

(時報資訊)