秦昊談到女兒被欺負痛哭。（圖／翻攝自秒拍）

51歲伊能靜和小10歲秦昊育有一女「米粒」，最近夫妻倆和秦昊媽媽上實境秀《婆婆和媽媽》，3人在節目中聊到米粒上學常常被男生欺負，不是故意推擠她就是撞她，就算被擠到牆壁邊也不回手，看到伊能靜來還笑嘻嘻跟媽媽招手，讓聽著一切的秦昊超心疼，當著鏡頭前痛哭。

伊能靜最近在節目中談到米粒最近到新學校上學，剛進去時因為大家都不熟，米粒便回來跟伊能靜說沒人理她，讓伊能靜好心疼，秦昊媽便說這很正常，伊能靜話鋒一轉，強調米粒是特別容易受欺負的孩子，學校有個男生曾撞到米粒，米粒跟老師告狀後，這男生更常有意無意撞米粒，秦昊媽又淡定回都是孩子，應該只是在玩，引來原本沉默的秦昊發聲。

秦昊說，伊能靜先前發一個米粒上舞蹈課的影片給他，片中有個男生刻意推擠米粒，而米粒都被擠到牆邊了還不還手，反而笑笑地跟伊能靜揮手，讓秦昊想到就難受心疼，下秒忍不住痛哭，伊能靜跟秦昊媽也無奈地看著秦昊。

之後受訪，秦昊說女兒是膽子很小、又愛交朋友的小女孩，當別人一拒絕她臉上就會流露受傷的表情，所以聽老婆敘述女兒被欺負時，自己腦中是清楚米粒會有什麼表情反應，嘆孩子若在學校被欺負，跟老師告狀如果沒用，「難道只能轉學嗎？」

見此，網友回應：「 因為父母都是公眾人物不好多說什麼吧，如果是普通人我直接上去就給那小子一下！」、「有了孩子真的能感同身受」、「有孩子的父母都理解秦昊的心情」、「秦昊哭的時候就覺得他很愛這個孩子」、「為人父母都不容易」。

(中時電子報)