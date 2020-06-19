新光金控19日舉行股東會，議程依例進行審計委員會審查報告，獨董李勝彥上台後卻一再強調公司未揭露他提告新光金副董李紀珠背信詐欺案，是違背證交法等相關法規，新光金董事長吳東進在三度請其先進行審計報告未果，即要求議事人員關掉麥克風，請李勝彥下台，改由獨董林美花代讀審計報告。

李勝彥與李紀珠的爭議再度延燒到股東會，李勝彥代表審計委員會要進行審計委員會審查報告，上台後卻一直糾結在他告李紀珠的案件，是重大訴訟案，卻沒有揭露，是違法行為。

吳東進以主席身份中斷李勝彥發言並表示，可否請獨董先就審計報告忠實報告，剩下意見可在討論事項時再提出，第二是新光金沒有收到相關法院文件，無法揭露。吳東進三度表示，如果李勝彥「你不念、不想念請你下來，要就現在念完」、「我再給你一次機會，請你念，否則就將麥克風關掉，請你下來」，最後李勝彥被請下台，改由林美花代讀。

吳東進並報告，去年李勝彥即因股東會遲到，審計報告亦是代讀，是合法的。

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