晶電（2448）、隆達（3698）今日復牌交易，雙雙上演慶祝行情，隆達更因溢價換股，早盤跳空漲停，強鎖逾4萬張排隊買單；晶電也上漲半根漲停板。而經過換算，隆達大股東友達（2409）、CREE，將成為控股A公司股東，分別持股7.3％、4.4％。

新控股A公司資本額68.6億元，晶電以1股換新公司0.5股；隆達以1股換新公司0.275股，以前一交易日收盤價計算，等於新控股公司的股價設定在70.7～76元，若以晶電的價位為基準，等於隆達溢價7.46％換股；若以隆達的價位為基準，約當晶電折價7.22％換股，此換股比率連動今日的股價表現，隆達因而更為強勢。

而經過換算，隆達大股東友達、CREE原持有隆達27％、16％股權，以換股比率推算，友達將持有控股A公司7.3％股權，CREE預計持有4.4％。

隆達、晶電將於8月7日召開臨時股東會，通過這項合資案，雙方訂10月20日為轉換基準日，隆達、晶電申請下市，並撤銷公開發行，控股A公司將上市。

(工商 )